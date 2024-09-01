議員倡港發簽證 吸南下就醫

【本報訊】除了吃喝玩樂，跨境醫療亦成為港人北上消費的一個項目。本身為眼科醫生的議員林順潮認為從香港病人的角度，內地醫療平、靚、正、快，勢必對香港的私營醫療構成競爭，但同時亦可考慮憑藉本身的高醫療水平，吸引內地人南下使用香港的醫療服務，或進而發展成為大灣區以至亞洲的醫療中心。

林順潮昨日在電台節目中指出，隨着中港融合日趨深化，高水平的香港醫療既要同國際接軌，也要引領內地提升醫療水平，以達到灣區醫療一體化。為了吸引其他境外人士來港就醫，他主張維持醫療質素之餘，收費需有透明度，診金亦宜稍作下調，畢竟需顧及病人的負擔能力。他認為香港有發展醫療旅遊的條件，不過港府要在政策上提供支持，向有意來港求醫的境外人士發出醫療簽證，若果內地的醫保亦在香港適用就更好。

跨境服務互補不足 在內地有十多年辦理醫療服務的林順潮認為，中港兩地醫療北上南下可互補不足，他指內地的醫療監管同香港雖有不同，但要求同樣嚴格，只不過香港是採用「醫生負責制」，內地則是「機構負責制」，舉例指內地的牙醫不但受到定期檢測，就連消毒人員都必須具有特殊資格，還要務求可追蹤經過消毒的設備，到底是哪一位牙醫和病人使用過。