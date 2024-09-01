港23萬護老者 東華支援中心助減壓

【本報訊】隨着人口老化，本港以老護老的情況艱困。根據2021年政府統計處人口普查數據，本港護老者數目達23萬人，當中不乏以老護老的情況。為響應政府對護老者的關注及回應社會需要，東華三院首間護老者支援中心—亮然坊，已於2023年10月1日起開展服務，新中心亦於2024年5月2日正式對外開放。該中心除設有健體閣、治療區、面談室及療愈室等，亦備有先進復康運動器材及物理治療儀器，以滿足護老者不同的服務需要。

亮然坊的開幕禮已於上周五（8月30日）順利舉行。亮然坊位於九龍大角咀通州街135-137號明德中心，總面積達3,024平方呎。

治肌損痛症 助改善睡眠 該中心提供不同服務及計劃關顧護老者的全人健康。服務會針對護老者於照顧長者的過程中所導致的肩膊肌肉勞損及痛症等問題，提供先進的健身運動器材及專業的治療服務。物理治療師會為護老者進行肌肉勞損評估，並根據評估結果設計個人化的治療計劃，加強其肌肉韌度及關節活動範圍，從而減輕護老者的疼痛感。

此外，亮然坊亦為護老者設有專業的營養諮詢服務和睡眠質素改善計劃，並制訂睡眠質素改善計劃，幫助護老者更關注健康、維持體力、增強免疫系統及改善睡眠。另外，中心會為護老者提供「生活規劃」服務，與他們共同制訂照顧長者及自己的作息時間表，以及轉介合適服務，協助他們建立健康生活方式。

特設療愈室 供放鬆休息 在硬件配套方面，中心亦特意設立了一個專為護老者而設的療愈室，護老者可以於平板電腦中選擇喜歡的療愈模式，幫助他們在亮然坊放鬆休息。中心亦連結東華三院轄下的社區照顧服務單位，從而協助護老者接受適切服務，長遠跟進護老者及長者的需要。