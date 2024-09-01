大學2實驗室揭幕 推動AI數據神經科學

【本報訊】為進一步提升人工智能、生物與神經科學、幼兒教育、課程與教學、學習科學，以及語言學等領域的教研水準，香港教育大學於上周二（8月27日）為兩所校級研究所—數據科學與人工智能中心實驗室和神經科學中心實驗室舉行揭幕典禮，以推動跨學科學術研究。

數據科學與人工智能中心實驗室配備先進的運算設施，致力於透過電腦和資訊科技為各項研究提供解決方案。該實驗室由人工智能講座教授徐貫東教授擔任總監，他的研究領域涵蓋數據科學、人工智能和社會計算，在學術界的創新研究成就得到國際認可，連續多年被史丹福大學列為世界首2％科學家。

至於神經科學中心實驗室，則致力於深入研究人類的學習與記憶、行為與動機、感覺與知覺，以及情緒健康等領域，並促進各學科間先進科研儀器的共享。該實驗室提供一個多模式的科研平台，可整合來自視覺、聽覺、運動和神經處理的數據。神經科學中心實驗室由生物與神經科學講座教授翁建霖教授擔任總監。翁教授及其團隊所研發的納米粒子自體神經幹細胞提取技術和細胞分化設備，已榮獲逾50個國際創新獎項。

冀提高科研成果質量 教大校長李子建教授出席揭幕典禮，並於致詞時指，逾70位研究人員和學生過去幾個月已在兩所實驗室展開研究工作。他相信增設兩所研究實驗室，能推動教大有更高質量的研究成果。