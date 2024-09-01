中暑指引存對沖 工會促訂法定休息機制

【本報訊】政府將於10月發表新一份《施政報告》，多個民間團體就《施政報告》提出多項訴求。有工會指出，《預防工作時中暑指引》有休息時間「對沖」問題，不少前線清潔工在大熱天時未能得到合理的休息時間。工會要求港府為前線清潔工訂立法定休息機制，保障工友健康。有組織則要求提升法定最低工資，並對工時長度作出規管。另外，有團體倡議政府於《報告》中考慮長者所需，例如落實全民退休保障、提高部分津貼及支援等。

清潔及服務業職工會指出，在現時《預防工作中暑指引》下，中等勞動級別工種如清潔工，在黃色暑熱警告生效時，每小時應獲15分鐘休息時間。不過《指引》存在「對沖」機制，若僱主有提供指定的降溫措施，例如風扇、吹風機或冷凍包等，則每項可「對沖」員工休息時間15分鐘，最多可減30分鐘。

冀提升最低工資 規管工時 工會續指，不少公司會派發便攜式風扇，從而得到「對沖」。就算工友獲派發風扇續航力有問題，甚至是壞的，公司仍能獲取豁免，變相令前線清潔工在酷熱天氣下的工時增加。工會希望政府取消休息時間「對沖」機制，並與工友一同制訂暑熱休息安排，讓工友真真正正得到充分休息。

保安護衞關注組認為，以目前法定最低工資40元，抑或日後用方程式計算下的41.8元，同樣不能保障基層市民。以每月工作26日，每天8小時計算，未扣強積金，兩者工資分別只有8,320元及8,694元，建議政府將最低時薪提升至56元或以上，為他們及其家庭提供保障。而香港物業管理及保安職工總會就表示，行內俗稱「十二碼」的超長工時已成常態，建議政府對該行業的每周工時作出規管，制訂每周44小時標準工時，並對超時工作「補水」。