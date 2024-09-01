水務署食水PFAS可致癌 僅暫列觀察名單

年化驗樣本60萬次 更新標準需待審視 本報日前報道有關食水中致癌物全氟和多氟烷基物質（PFAS），揭露水務署就PFAS檢測欠缺透明度。署方日前在社交平台上回應，表示每年會進行約60萬次水樣本化驗，全部結果均符合飲用標準，相關檢測的新數據及結果會每半年發放一次。署方表示，會繼續審視世衞及各地有關PFAS的最新發展，以考慮是否需要把PFAS納入香港食水標準。

水務署表示，署方自2013年開始監測食水中PFAS含量，並抽取食水樣本進行檢測。根據過往檢測結果，香港食水中PFAS物質的含量一直處於極低水平，顯示食水可安全飲用。

本港設逾800指標 多世衞95項 署方又提到，目前就香港食水標準、污染物監察和觀察名單，設立了800多項指標，涵蓋物理、化學、細菌學、生物學和輻射學等，遠超世界衞生組織的95項。

翻查署方資料，目前本地食水標準水質參數有60個，分別為57種化學品、兩種輻射及一種微生物。有關標準由政府參考世界衞生組織建議及專家意見後，制訂一套適合本地的標準，再由食水安全諮詢委員會檢視。委員會同時亦會就食水安全事宜向發展局提供建議，包括就香港食水標準作出檢討，其成員包括學者及相關範疇的專家。

經實證風險物質 另有監測名單 除了目前的食水標準參數外，署方列出兩個水質參數名單，分別為「監測名單」及「觀察名單」。前者用於對有科學實證，經由食水途徑引致潛在健康風險，且不能完全排除將來出現而達致對健康構成風險水平機會的物質等，進行監察性監測。後者則為未有科學實證確立經由食水途徑引致健康風險，但潛在風險備受公眾關注的物質，其中包括PFAS。

委員會最近一次會議於今年3月中舉行，當時就建議，將目前的食水標準水質參數由60個加至61個，包括將現在的兩個參數下調至「監測名單」，同時錳（Manganese）、石房蛤毒素（Saxitoxins）等合共3個項目加入食水標準，惟未有將PFAS從「觀察名單」中上調。