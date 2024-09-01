葵青打擊交通違例 發817告票拖走5車

【本報訊】葵青區警員在開學日前一連兩日（8月29及30日）進行交通執法行動，以確保各校區內交通暢順。是次行動針對學校區域內不遵守交通法例而影響道路使用者安全的行為，人員共發出817張定額罰款通知書、12張傳票，以及拖走5輛私家車至汽車扣留中心作進一步調查。