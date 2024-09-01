開學日塞車風險高 校區嚴陣以待

【本報訊】運輸及物流局局長林世雄昨日發表網誌，指明日便是開學日，為了讓家長、學生以及其他道路使用者有順暢開學日，當局已做好準備。林又呼籲駕駛人士可以盡量避免駕車前往學校區，家長、學生可預先了解要乘搭的交通工具的路線，預留充裕的乘車時間，並掌握渡輪航線的班次、船種及航程時間。

當局籲提早出門 留意班次 林世雄指，預料開學日整體路面交通會較平日繁忙，呼籲道路使用者預先規劃行程。運輸署緊急事故交通協調中心於當日早上，將以聯合督導模式運作，監察交通及公共運輸服務情況。有關部門亦已事先與教育局了解新校區及跨區上學情況，並檢視學校鄰近的交通安排，確保學生出行無障礙。另外，運輸署亦已提醒接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，密切留意乘客量及營運情況，安排足夠服務予跨境學童。

署方當日亦會派員到傳統校區包括九龍塘、蒲崗村道、葵盛圍和寶馬山等，以及主要公共運輸轉車站、陸路口岸及隧道實地視察，向協調中心匯報最新情況，有需要時將相應地加強公共交通服務，實施相應的交通管理措施，例如調校交通燈時間及聯絡執法部門協助疏導交通。

協調中心亦會因應各區的路面交通狀況，適時向公眾發放最新的交通消息，以便大家上班上學時，第一時間掌握交通及事故資訊。

運輸署亦將恢復服務學校區的特別路線，並已提醒各主要公共交通服務營辦商於開學日提供充足的服務，有需要時會加密班次和調配後備巴士和渡輪，以應付開學日的交通服務需求。