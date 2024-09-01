轉介公院最受惠 促恒常應急機制

新學年明日開始 精神健康須正視 新學年開學在即，中學推行「三層應急機制」將會延長至年底。輔導教師協會主席何玉芬認為，應將「三層應急機制」恒常化，因學生的精神健康不會到年底就立即改善。中學校長會主席連鎮邦亦認同應將機制恒常化，並建議當局應設立高級別的委員會，跨局和跨專業檢視，應對學生精神健康問題的短中期措施，長遠希望能令學生更有幸福感和希望。

何玉芬表示，「三層應急機制」的成效很大，以往有學生需輪候兩年，排期向公立醫院精神科求診，學校需另行尋找資源協助學生應急，服務質素也未必有保證。但在此機制之下，校長可直接將個案轉介至醫管局；連鎮邦亦表示，讓校長轉介個案到醫管局的第3層機制尤其重要，支持機制恒常化。他建議當局可設立高級別的委員會，長遠而言也要檢視學制、課程、學校活動、測考方式及升學制度等系統性問題，讓學生有更多幸福感和希望。

建正面校園文化支援師生 對於新學年將至，何玉芬稱各中學會加強對中一新生的支援，特別着重訓練學生掌握生活及學習技能。因升中屬新階段轉變，受疫情影響，部分學生原本在高小就能掌握的技能，例如自行分配時間、寫手冊、執書包和上學交通安排等，到了中一新生們需再慢慢適應。因此，學校要協助他們掌握解決問題的能力，而非只着重學業成績。

何又指，學校要建立一個正面的校園文化，支持師生的情緒和心理健康，例如早前有學校安排空間讓師生午睡，雖未能量化成效，但相信有助釋放學校容讓師生有需要時歇息的重要訊息。

教育界倡家長「三多一少」 連鎮邦則表示，學校會加強對新生家長的支援，包括在暑假期間舉辦簡介會，提醒家長學會「放手」，讓子女成長，同時又建議家長要「三多一少」，即「多聆聽、多鼓勵、多陪伴及少比較」。

連又建議學生，開學後要善用科技，記錄新學年的時間表、測考和活動等，更好地安排時間，提前熟悉每周的日程安排，並做好課前預習。連又表示，學生在學校結識新朋友非常重要，因為可以和朋友分享校園生活點滴，有助面對壓力和焦慮，社會亦應對教師有更多信任和支持，以便教師能在教學中發揮專業，關注學生的需求。