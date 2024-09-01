95%「高才」來自內地 當局稱不限國籍

【本報訊】市道不景，陸續有企業傳出裁員消息。有政府官員承認本港的失業人口微升，但整體勞動市場仍然是人手緊張，會在本地勞工優先就業的前提下繼續輸入外勞。官員又指推行近兩年的「高才通」政策成效令人鼓舞，即使獲批人才有95%來自內地，但重申評估人才不應局限於國籍，而是着重視野和能力，當他們申請續簽時，當局必定會嚴格審批。

年底檢討計劃 勞工及福利局長孫玉菡昨日在電台節目內指出，飲食、零售和建造業因經濟變化，致失業率微升，不過本港仍然算是全民就業，整體勞動市場人手仍然緊張。「補充勞工優化計劃」已批准輸入2.1萬名外勞，如果人手緊張得到紓緩，當局會減少批出外勞配額。針對連續3個月沒有工作的40歲或以上港人的「再就業津貼試行計劃」，推出個半月以來接獲1.5萬宗申請，當中有633宗成功就業，60%是女性，認為效果理想，有助鼓勵更多人投入勞動市場。

談及兩年前推出的「高才通」，孫玉菡指今年年底會就計劃作出檢討。當局會嚴格審批，強調開立空殼公司的做法不能蒙混過關，且會觸犯法例。