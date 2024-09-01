北上求醫成趨勢 議員倡設監察機制

【本報訊】香港人口老化，公營醫療系統不勝負荷。社福界議員狄志遠昨日在電台節目指出，港人北上求醫的趨勢無可避免，畢竟內地醫療近年有長足之進，診金和藥物收費亦較香港低廉。但他關注到中港兩地的醫療監管模式不同，以及擔心大量港人北上求醫，內地相關醫療服務未必可保持水準。他認為要善用大灣區的醫療資源，就必須建立持續和良好的監察機制，方可讓市民多一個求醫的選擇。

北上睇牙興起 投訴飆升 狄志遠認為，避免於公營醫院作漫長排期，以及長者醫療券可在內地指定醫療機構使用，都是促使港人北上求醫的原因。他早前到內地參觀港人投資開設的醫療機構，發覺其硬件設備的確水準很高。但他擔心若有大量港人使用，服務水平未必可以保持，況且中港兩地的醫療規管模式亦不同。他指坊間有很多內地牙醫的廣告，而市民又一窩蜂地北上看牙醫，結果近日他就陸續接獲涉及內地牙醫的投訴。

他以社會福利的角度，指港人到內地求醫，情況同北上安老類似。當港府向內地相關院舍買位的一刻屬很高標準，問題是買位之後，怎樣監管其水準能長久保持穩定？他又指自己的太太到公營醫院排期做檢查需兩年之久，不過日前她就收到電話詢問，是否願意接受安排往內地做檢查。其實在港府的角度，能善用大灣區資源是有幫助，可是港人信心需時間建立。