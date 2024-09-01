肉毒桿菌 亂注射多副作用 中毒今年爆5宗

婦人自行打針 兩地3度求診 港人喜北上，不少人更專程到內地接受醫療及醫美服務，衞生防護中心指，截至8月29日，本港已錄得5宗醫源性肉毒中毒個案，主因注射肉毒桿菌毒素引起，個案總數較2022年的3宗及2023的一宗大增。中心稱，留意到有報道指市民自行注射含肉毒桿菌毒素的針劑，強調有關行動相當危險，且違反本港條例。今年6月及8月間，中心曾公布兩宗中毒個案，均涉中年婦女在深圳及珠海注射肉毒桿菌毒素後不適、有人需入住深切治療部並情況危殆。

衞生防護中心在網上平台指出，留意到有報道指市民自行注射肉毒桿菌毒素針劑，這種行為相當危險，若注射不當，可能影響身體其他部位，副作用可能延至注射後數小時、數日或數星期出現。

北上打針婦至今仍命危 本港醫療監管機制規定，某些程序因具風險只應由註冊醫生/註冊牙醫施行，包括涉及注射的程序、以機械或化學方法在皮膚表皮層以下進行皮膚剝脫的程序，及高壓氧氣治療同漂牙等。中心又稱，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品要先在香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可合法在市面售賣。含肉毒桿菌毒素的注射液屬第1部毒藥同醫生處方藥物，必須按照醫生開出的處方銷售。

中心在6月及8月曾公布兩宗個案，事主均是年逾50歲的女性，一名57歲女人4月27日及5月15日，在珠海一美容院打肉毒桿菌毒素針，5月18日起出現言語不清和吞嚥困難、雙眼下垂等。她5月22日到瑪麗醫院急症室求診並入院，其後再出現言語不清和吞嚥困難加劇再次入住瑪麗醫院。至6月2日她又呼吸困難、哽噎及四肢乏力，在將軍澳醫院急症室求診後需入住深切治療部，半個月後仍情況危殆。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

另一名50歲女病人於7月16日在朋友的深圳家中，自行注射經電商平台購買的肉毒桿菌毒素。其後兩度到深圳一醫院求醫，至8月9日再因徵狀持續到廣華醫院急症室求診，她當時情況穩定。

倡要求醫生出示執業證 珠海衞生部門局曾提醒北上接受醫美服務的港澳居民，包括注射肉毒桿菌、玻尿酸、水光針等醫療美容項目，在當地一定要由持有「醫師執業證」的醫生，在有執業許可證的醫療機構內進行。港澳人士接受醫美服務前，應查看有否執業許可證或診所證明，亦可要求醫生出示資格證及執業證等。