港島一連12日掃毒 拘19男女包括假難民

【本報訊】執法部門於8月19至30日在港島各區進行代號「鋼衣」的反毒品行動，期間以情報主導進行「放蛇」及網絡巡邏等調查，搗破兩個毒品儲存倉，檢獲總值約67萬元的懷疑毒品，包括約兩公斤大麻、60克可卡因及40克俗稱K仔的氯胺酮，並以涉嫌「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪名拘捕15男4女（19至62歲）。被捕人士有兩男3女分別屬印度、菲律賓及印尼籍，其中3人持「行街紙」留港。

籲青年勿為搵快錢運毒 行動中，警員亦在港島各個場所查牌及截查形迹可疑人士，截至上周五止共巡查36個娛樂場所，包括夜總會、遊戲機中心、桌球室和酒吧等，有關行動仍在進行。

此外，調查顯示有年輕人受朋輩影響，或者存在「搵快錢」心態，因而被游說加入一些社交群組，繼而受販毒集團招攬。期間，他們會前往指定地點取得毒品，然後負責處理包裝及送貨工作。執法部門提醒，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿因一時貪念參與販毒。