藉教授輕生煽恨 國安處拘兩人

女子發布假遺言 散工置燈箱悼念 香港城市大學一名年近六旬教授，於上周日（8月25日）在港鐵東鐵綫九龍塘站墮軌自殺身亡，事後網上瘋傳一份疑屬死者的遺言。國安處於上周五（8月30日）拘捕兩男女，並在疑犯的住所檢獲燈箱、電子通訊工具等證物。初步調查顯示，被捕女子涉嫌就上述的自殺事件發布虛假的「死者遺言」，被捕男子則涉嫌持續在多處放置「悼念燈箱」，內容俱涉及煽動他人引起對中央及港府的憎恨。

據了解，41歲男疑犯任職散工，2019年後被當時的反華媒體及網上虛假資訊洗腦，今次瀏覽網上的捏造遺言，被激發後自發駕駛電單車，到死者工作的城市大學附近，掛上貼上虛假及煽動仇恨訊息的燈箱。至於28歲的女疑犯，相信是因死者自殺的消息曝光後，隨即在連登及其他網上社交平台發布上述提及的虛假遺言截圖。初步調查顯示，未有資料顯示被捕男女互相認識，相信其中一人是網絡黑手。

押疑犯現場搜綿羊仔 昨日下午約2時半，警員押解男疑犯到沙田大圍顯徑街顯田街交界一後巷，搜查一輛「綿羊仔」電單車。疑犯身穿灰色T恤及黑色短褲，腳踢紅色拖鞋，雙手被鎖上手銬，惟沒有戴上頭套，在逗留約10分鐘後離去。現場所見，警員打開電單車儲物箱檢查，其後檢走兩個電單車頭盔、兩袋疑似膠手套及其他物品。

校方籲各界勿信謠言 香港城市大學昨日發表聲明，再次呼籲社會各界切勿輕信網上傳言。對於李衍樺教授的去世深表難過，希望各界給予李教授家屬空間處理事情。城大支持守法循規，現時事件已經交由執法部門處理，校方會配合執法機關的工作。

事發於上周日，一名姓李（59歲）男子闖入港鐵東鐵綫九龍塘站路軌，被列車輾過當場不治。死者是城市大學建築與土木工程系教授，患有情緒病及工作感到壓力。其後，網上流傳一段聲稱死者發布於社交平台的「遺言」，指「2019年春天那場風波開始，自己沒有一天是真正快樂的」、「對於香港的明天，不再有任何期待」。