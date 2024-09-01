國泰嚇機 臨起飛引擎毀爛 275客鬼門關折返

高雄赴港 爆巨響冒火光 台灣高雄國際機場昨晨傳出巨響，香港國泰航空一班編號CX431客機引擎發生故障，一度出現火光，隨即終止起飛並返回停機坪，導致275名旅客行程受阻。國泰顧客及商務總裁劉凱詩提及，據其所知事件中無人受傷，員工已安排受影響乘客轉乘另一航班返港。

根據實時航空監測網站「Flightradar24」紀錄顯示，涉事客機機型為空中巴士A330-343，原定昨晨11時20分從高雄起飛，預計同日下午1時左右抵達香港。然而，客機在滑行過程中，引擎出現問題，導致機師放棄起飛，改為返回停機坪。

機身一度稍微左偏 事故發生後，高雄航空站公布，客機疑因引擎發生狀況，延誤至昨天早上11時54分離場，直至中午12時15分申請滑回停機坪，已讓機上旅客首先落機，有待檢修及釐清詳細狀況。香港國際機場網站昨午亦顯示，CX431狀況為「取消」。

有在場人士拍到，高雄國際機場昨晨天色比較昏暗，客機當時正加速準備起飛，右側引擎一度冒出火光，之後傳出類似爆胎巨響。機身之後向前稍微左偏，最後開始減速，再慢慢返回停機坪。從較近距離可以看到，客機兩側引擎均打開協助減速的推力反向器。由於推力反向器打開之後會露出內部結構，看似失去外殼零件，台媒一度聲稱引擎出現「破洞」。

另有乘客憶述，曾感覺客機傳出巨響前正微微飛起，突然之間再次觸地，機師透過機上廣播提及「2號引擎發生問題」。當客機滑回停機坪後，相關工作人員隨即上前檢查。其中一名乘客憂慮，由於許多旅客需要前往香港轉機，行程難免大亂。

地勤派發餐券致歉 台媒引述國泰回應指，由於涉事航班出現機械因素需要延誤，已安排加大航機於同晚7時10分左右紓運，同時安排友航班機協助運送受影響旅客，目前客機、乘客及機組人員安全，高雄國際機場地勤團隊已在乘客等待期間派發餐券，為帶來不便一事深表歉意。

安排航班接載乘客 然而，國泰未有提及旗下紓運航班編號。台灣網民發現，國泰編號CX458客機昨天由可接載202名乘客的空中巴士A321neo客機，改成較大載客量的波音777客機，估計與接載行程受阻旅客有關。該客機昨日下午5時11分左右從香港起飛前往高雄，同晚抵達高雄。本報綜合報道