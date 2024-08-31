吉舖多市道差 零售持續失救

吉舖多，市道差，政府仍堅持放煙火？疫後經濟復甦乏力，香港營商環境面對不少挑戰，民生多艱，也就難怪政府剛為《施政報告》舉辦了兩場地區諮詢會，都變為「市民吐苦水會」！政府高官通常都處變不驚，至叻狂派定心丸，經濟幾好啊！增長大約維持3%，預料會持續。嗱！美國應就快減息，投資者機會來喇！香港經濟正處於轉型期，吉舖多無非「轉型洗牌」。總之，定啲嚟，明天會更好！

然而，數字會說話。政府統計處昨日公布，香港今年7月零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，按年跌11.8%，差過市場預期。2024年6月的零售業總銷貨價值的修訂估計，較2023年同月下跌9.7%。與2023年同期比較，2024年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.3%。扣除期間價格變動後，2024年7月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2023年同月下跌13.3%。2024年6月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2023年同月下跌11.2%。與2023年同期比較，2024年首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌8.9%。香港零售管理協會表示，7月總零售銷貨價值延續5個月的跌勢，並重返雙位數跌幅，反映整體零售市道仍然非常疲弱。

市道差，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年7月與2023年7月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌4.2%；其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌6%）。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮品下跌25%；服裝下跌16.6%；百貨公司貨品下跌24.3%；汽車及汽車零件下跌27.9%；家具及固定裝置下跌22.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌17.9% ；中藥下跌24.9% ；眼鏡店下跌15.7%等。

經濟低迷，市民自然要「慳住使」，一些奢侈品如珠寶首飾、汽車、耐用品如衣物自然減少消費，至於如汽車零件、眼鏡零售下跌，據悉有不少市民北上配置，貪其價格較平且服務快捷妥當。事實上，香港市民北上消費勢不可擋，人潮洶湧，疫後深港陸路口岸旅客通關量屢創新高，周末出境人數動輒逾30、40萬人次；有經濟學家預計，今年港人北上消費額或達840億元，試問香港零售、飲食市道有何辦法不叫救命！

政府就指出，受到消費模式轉變及港元匯率高企的持續影響，7月零售業總銷貨價值按年進一步下跌，較多市民在暑假外遊也是原因之一。然而，展望未來，政府有何善政良方可以面對零售市道差的挑戰？

政府向來講就天下無敵，譬如推動創科、利用高效市場結合政府政策、積極發掘新的經濟增長點，可是並未見有何詳情計劃。又如催谷夜經濟如「廟街夜繽紛」、大力推行「盛事經濟」等，都是雷聲大雨點小，以失敗告終！最近又藉着一對新生大熊貓，日日唱好「熊貓經濟」，冀吸引大批旅客，看來亦是一廂情願。倒是零售管理協會呼籲業主向店舖提供即時及有效的租金減免，讓零售商有足夠時間和空間成功轉型，才能度過當前危機。誠哉斯言，與其務虛空言，不如落實一些眼前立竿見影的政策如減租。