龍七公：中越聯合聲明 南海風波稍斂

南海風波不停，因為域內國家不少，想插手干預、居心叵測的國家更多。不過紛亂中亦有好消息，日前中越發表《關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明》，雙方敲定南海立場，有助減少越南一方掀起南海紛爭的機會，越南對《南海各方行為宣言》承諾，讓關心者稍為心安。

這份聯合聲明分量十足，長達4,256字，共有10項共識。最重要是，這是越南最高領導人換人後的新主張。越南原最高領導人、越共前總書記阮富仲今年7月去世，8月3日，新任總書記、國家主席蘇林上任，他登上大位後15天便出訪中國，雙方在3天內締結了這份聯合聲明，是未來5年或更長時間的中越發展之重要方向文件。

越南雖不算大國，但其地理位置及與中國的淵源，甚至美國的拉攏等，都令當地政策和發展對中國有不能忽視的影響。細看這份聲明，其用字遣詞頗多感性表述，越南更有把命運與中國綑綁相連的渴求。事實上，越南在抄襲式模仿中國改革開放、享受多年經濟高增長後，近年經濟一落千丈，資產狂貶、資金外流，這也是蘇林上任後不久即訪華，在聲明大談中越跨境交通建設及經濟合作的原因。

聯合聲明有10大要點，最具分量是壓軸的第10點，這節直接談到雙方共識更好管控和解決海上分歧。聲明指，中越一致同意要恪守兩黨兩國高層共識，共同維護南海和平穩定。堅持通過友好協商，積極尋求雙方都能接受、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》、包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的基本和長久解決辦法，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。推動海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商早日取得實質進展，積極開展海上低敏感領域合作。繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上早日達成實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。繼續配合落實陸地邊界有關法律文件和協議，加強中越陸地邊界合作。

它主要闡述了3個立場，一是越南在政治與軍事的立場貼近中國，無論是南海、涉台、涉港、涉疆、涉藏均支持中國統一；二是承諾推動共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，這可謂將中越多年的鴻溝填平；最後是寫明要繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》。總括而言，是移除兩國在重要問題上的多個障礙。

經濟互利 各取所需 剩下的便是跨境建設，中國同意為越南制訂諒山－河內、芒街－下龍－海防標準軌鐵路項目規劃，和為老街－河內－海防標準軌鐵路項目可研報告提供支持；甚至探討開展跨境經濟合作區試點建設等，這些都是中國以強大經濟實力及市場支援越南的互利手段，以經濟換政治，各取所需。