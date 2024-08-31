笑看天下：南海惡浪 時刻警惕

美國白宮國家安全顧問沙利文訪華3日可謂不虛此行。訪問行程最後一日，佢既與中央軍委副主席張又俠舉行會談，是張又俠首次與拜登政府官員見面。此外，又獲國家主席習近平於北京人民大會堂接見。

首次接見沙利文的習近平強調，中方對美政策保持高度連貫性，致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，希望美方與中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，與中方一起找到中美在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道。推動兩國關係保持穩定，在此基礎上，爭取好起來、向前走。然而，這番話恐怕又係白講，甚至係對牛彈琴！

沙利文只係重申美方不尋求打「新冷戰」，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。「無意同中國發生衝突」出自佢把口，相信上帝也笑了！撇開台海問題，中國和菲律賓軍警船艦連日來於仙賓礁海域發生衝突，從施放照明彈至互撞。菲律賓恃着有美國撐腰，美國印太司令部司令帕帕羅揚言，基於《美菲共同防禦條約》，由美方護送菲律賓船隻在南海執行任務是一個合理選項。美國向來善於偽裝「正義聯盟」，如今倒連面具也不要，不再偽裝中立，為菲律賓護航，赤裸裸要直接插手南海主權之爭！美國的傾向菲律賓，除了助長菲律賓國小而更加狂妄，益加在南海滋事挑釁。

正如中方所說，「忍耐是有限度的」，南海問題顯然比台灣問題更容易讓中美兩國正面衝突！美國所謂「無意同中國發生衝突」，當真信佢一成，雙目失明。解放軍時刻要作好準備！