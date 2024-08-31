筆下風雲：有位可入 自招敗仗

黑暴期間有所謂的「屠龍小隊」，他們以殺警及製造大量傷亡事件為目標，日前涉及屠龍小隊的案件審結，在法官引導下，陪審團大比數裁定6名被告全部罪名不成立，剩下一人亦僅有一項交替控罪成立。此為《聯合國（反恐怖主義措施）條例》在本港通過後首次被引用的案件，律政司首戰即敗北，被告聞判後面露勝利笑容，簡直就是對港府的公然嘲笑。

陪審團有此裁決，當中會否涉及個別人士的政治立場，大家可自行判斷，但若然律政司及執法部門提出的證據充分有力，即使法官指污點證人的證供未必可信，亦未必得出現時這個最壞結果。控方主要依賴「屠龍小隊」隊長黃振強、另一小隊主要成員彭軍壕等已認罪者的證供，指控不認罪的7名被告，但他們卻有許多爭議之處。包括黃振強曾挪取逾30萬元屠龍眾籌資金豪賭嫖妓，又以隊長身份周圍溝女；彭軍壕則被揭父親是警長，遭辯方質疑口供不可信。

這些事情跟串謀放炸彈及殺警並無直接關係，但「有位可入」，令陪審團對被告留下壞印象，加上法官引導，終致不認罪的被告笑着離開法庭。反中亂港之徒會否士氣大振，想也想得到。

很明顯，現屆律政司予人弱勢無能之感，甩轆有如食生菜，而律政司司長更經常爆出奇怪言論，甚麼岳不群、武林霸主也琅琅上口，全屬主觀感受，跟法治無關。以司法界人人高傲自恃，以英美為圭臬，這些「大佬」是否看得起這位司長，對律政司是否心服口服，大家心中有數。

明乎此，律政司繼黎智英聘請洋大狀三度敗北，最終要提請人大釋法，以及港獨歌《願榮光歸香港》的臨時禁制令一度被駁回後，再吞下敗仗苦果，實在不足為奇了。