元朗村屋男女租客 財困燒炭雙亡

【本報訊】昨日下午約1時，執法部門接獲一名男子報案，指他與元朗酒街21號一村屋的租客失聯，單位反鎖且傳出惡臭，恐防對方發生事故。救援人員接報趕至，破門入屋後揭發兩名男女租客倒臥睡房，身旁有燒過的炭，經檢驗後證實二人已經死亡。執法部門封鎖現場，並在屋內檢獲遺書，初步不排除事主因經濟問題輕生，案件列作「屍體發現」，二人死因有待驗屍後確定。

單位傳臭 收租人上門揭發

兩名死者分別為姓李（60歲）男租客及姓何（50歲）女租客，據了解兩人是情侶關係，現場屬於祖堂村屋，由報案人負責管理及收租。據報案人透露，兩名事主從事裝修工作，租用涉事單位已屆廿年，目前月租約6,000元。自今年1月起，事主開始拖欠租金，上周六（24日）最後一次聯絡報案人，亦是以短訊交代「要遲兩、三日交租」。報案人表示理解行業市況，明白二人收入並不穩定，加上他們是長期租戶，自己始終沒有逼得太緊，容許他們有錢始補交租金。