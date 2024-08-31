駕車爭路動武 2紋身漢被捕

【本報訊】本周二（27日）下午，兩名紋身大漢在西貢駕車期間，疑因爭路問題爆發爭執，並且情緒失控。有網上片段顯示，一名光頭紋身漢，起初站在一輛客貨車旁與司機口角；另有片段可見，光頭紋身漢遭另一赤膊紋身漢打到跪地，更被連續多次狠踢頭部，對方所穿的一隻波鞋更踢至飛脫。有目擊者擔心光頭紋身漢安危，不禁驚呼「死得喇」。警員接報到場，經初步調查後，該兩名紋身漢俱涉嫌在「公眾地方打架」被捕，並需送院治理。

前日社交網上平台瘋傳兩段因駕車爭路問題、導致司機衝突的片段。其中一段影片可見一名雙臂紋身兼光頭的房車男司機，站在對面線一輛客貨車司機位旁邊，與車內司機發生爭執。兩人互相指罵對方，路面遺下一頂疑是光頭紋身漢的鴨舌帽。客貨車司機企圖打開車門，但被光頭紋身漢用腳頂着，拍片市民赫見兩人動武，立刻高呼「喂！唔好X打！喂！唔好X打，好X熱鬧」。

其中1人遭多次踢頭 另一段影片則可見光頭紋身漢在一輛深色房車車頭，遭一名穿黑色短褲及赤膊紋身漢按在地上揮拳暴打，其後赤膊紋身漢站起，邊爆粗邊起腳，連續5次猛力踢向光頭紋身漢頭部，期間他左腳所穿的波鞋更告飛脫。有目擊者忍不住驚呼「唉！郁手郁腳」、另有人擔憂指「唉！死得喇」。一名女子則在旁邊打電話疑似報案，片段至此結束。網民均對事件議論紛紛，有人打趣「相嗌唔好口，所有問題一律拳頭解決」、「打贏就去差館，打輸就入醫院」、「火遮眼，打死咗就大鑊」。

執法部門表示，本周二傍晚約6時，有市民報案指西貢大網仔路與沙角尾路交界有兩名男子打架，警員到場經調查後，相信一名房車司機與一名客貨車司機，因爭路問題口角後動武。姓梁（54歲）房車司機頭及右手指受傷，姓劉（38歲）客貨車司機則頭、面及手痛，兩人分乘救護車往將軍澳醫院治理。其後，梁、劉均涉嫌在「公眾地方打架」被捕。