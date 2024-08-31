大鬧醫院 行為不檢罪成 女總督察緩刑

官質疑律政司檢控手鬆 被告稱將上訴 中年女總督察被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院內情緒激動，涉嫌大吵大鬧，高呼「你當我Kai㗎？」她被票控一項醉酒及行為不檢罪。她不認罪，經受審後昨在沙田裁判法院被裁定罪名成立。裁判官指，被告作為總督察，必然知道行為不能被接受，批評被告破壞警察形象，與市民期望有落差，更對律政司檢控決定大惑不解，詢問為何不採用更嚴重控罪，如抗拒警員。官指被告行為值得更嚴重控罪，拒絕判被告罰款，下令被告入獄15日，緩刑24個月。散庭後，被告表明會上訴。

53歲女被告葉文儀，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。同意事實指，被告母親是中大醫院的病人，病房位處醫院7樓。審訊時控方傳召了多名證人作供。其中高級警司陳少鳴憶述，被告當日情緒常有起伏，答非所問，又斥職級較低的警員「以下犯上」。女警曾穎心則說，被告身有酒氣，曾衝入母親病房，並反鎖房門。其後發現病房無開燈，充斥酒味。

另外，審訊期間，控方亦播放數段警員錄影的片段。片段顯示，被告當日在醫院走廊遭多名同袍包圍，被告看來怒氣沖沖，稱「畀我返去，我要睇我媽」、高呼「我唔係癲！」「我當你哋係同事，信錯咗你哋，你班×街！」被告又向警員說「求吓你畀手機我」、「我同你合作，你同我玩嘢」、「CID嘅嘢我熟過你」，更反問「你當我Kai㗎？豈有此理話」。

「即使休班應該守秩序」 裁判官覃有方裁決時指，病房及病房對開走廊屬公眾地方，片段可見，被告當時情緒不穩，態度不合作，有時更語無倫次，作為總督察，被告必然知道她的行為不能接受。法庭裁定控方已證明被告是飲酒導致行為不檢，裁定她罪成。辯方指，以案情而言，被告應判罰款。裁判官聞言即問原因，表明被告是警察，即使休班應該守秩序，更坦言不理解控方為何不控告更嚴重罪名，例如抗拒警員，最終拒絕判其罰款。案件編號：STS 1358/2024