獲贈超聲波機直接擊碎腫瘤 港大醫學院迄治療兩肝癌患者

【本報訊】香港大學李嘉誠醫學院日前獲贈超聲波組織碎化機治療肝癌病人，成為亞洲首例，至今有兩名病人獲得治療，預計下星期接受新療法的病人最少會再添兩名。

過程最快9分鐘 當晚可進食 港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁提到，新儀器治療時間較以往短，兩名病人分別用了14分鐘及9分鐘，就成功擊碎腫瘤，而且他們當晚已可進食。陳又稱，其中一名病人正在輪候肝移植，而新治療技術可幫助病人控制甚至消滅腫瘤，協助他們爭取更多時間等待捐肝。

陳表示，挑選參與新技術的臨床研究計劃及接受試驗治療的病人，主要是對其他治療方案沒有效的患者，不論是原發性或是轉發性的肝癌病人都會獲考慮。不過，若癌症已擴散到多個器官，則未必適合。另外，參與計劃的病人腫瘤體積要在5厘米以下，但就算有2、3粒腫瘤，亦有機會被考慮。

陳解釋，新儀器的技術是透過高強度超聲波，令癌細胞在短時間內不斷膨脹和收縮，產生衝擊波，從而將癌細胞直接擊碎，同時不影響周圍健康細胞。不過，由於要控制病人呼吸，病人需要接受全身麻醉，因此身體狀況能否接受到全身麻醉，亦是對方能否接受新技術治療的考慮因素之一。