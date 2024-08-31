東呼即應：亂餵野鴿即罰5000 街坊憂受禽流感染

東呼即應巡視黑點 遍地「黃金」播疫兇險 禁餵野鴿新例已於今年8月1日起生效，相關刑罰提高至罰款10萬元及監禁一年，新例同時將非法餵飼引入定額罰款機制，金額訂為5,000元。《東呼即應》巡視多個野鴿為患黑點，有議員指出，不少屋邨街坊擔心野鴿會導致禽流感傳播；海洋公園專家則指，野鴿的適應能力很強，就算人類不餵飼牠們，一樣可以在大自然找到食物，餵得太多，反而會令牠們過度繁殖，「易請難送」。

禽蟎寄生 隨時入屋咬人 野鴿滋擾是世界各地很多城市的常見問題，野鴿過度聚集遺下的鳥糞，以及餵飼所留下的食物殘渣則會吸引蟲鼠，引起環境及公共衞生問題。其實大家都知道，野鴿會根據食物的供應來源而擇居，所以市民的餵飼活動絕對是本港野鴿聚集問題的主要原因之一。野鴿過度聚集在市區裏會造成環境及公共衞生問題，除了鳥糞帶來的骯髒，一些寄生野鴿的寄生蟲，如禽蟎還有可能爬進屋裏咬人。

對於野鴿數量過多，市民宋女士表示，覺得路面很骯髒，也怕鴿糞「中頭獎」。市民黃先生則稱，見過很多野鴿，數量甚至有近百隻，帶來大量鴿糞影響衞生，又指支持禁餵野鴿，認為人為餵飼會有助牠們繁殖。市民劉先生表示，野鴿太多很滋擾，甚至影響市容，亦弄得周圍污糟邋遢，自己也試過中頭獎。

舖外聚集 商戶慘中頭獎 不僅是普通市民，野鴿數量過多還會影響商戶經營。中環商戶林先生表示，經常有人在街邊丟花生、豆類和麵包碎等食物餵飼野鴿，店舖門外都因此變髒，野鴿吃過食物之後會排便，令到環境更加惡劣，骯髒的環境自然影響人流，容易有傳染疾病。另一灣仔商戶林女士表示，在店舖外都見過很多野鴿，自己在店舖門外更試過「中頭獎」，她認為，不應該餵飼，野生動物可以自己覓食，即便不餵飼也可以自己生存。

議員葛珮帆表示，曾收過很多野鴿滋擾的投訴，主要是在將軍澳、坑口站和厚德邨。在屋苑中，野鴿會飛到市民的窗台和冷氣機處停留很久，也遺留很多糞便令市民不敢開窗，頗為滋擾。很多長者和小朋友在屋苑範圍內活動也擔心有禽流感。葛續稱，禁止餵飼野鴿的法例已正式生效，政府也在相關地點做宣傳，讓市民知道其實餵飼野鴿是一個嚴重罪行。

剩飯麵包乏營養損衞生 對於餵飼野鴿，海洋公園動物部監督謝志輝指出，其實野鴿的適應能力很強，即使不餵一樣可以在大自然找到食物，牠們原本應該吃的是種子和果實之類的食物，反而人餵的食物對野鴿未必好，普通人常用的是剩飯或者麵包，這些食物其實對野鴿無益，容易造成營養不良或過重。謝續指，食物過多容易令野鴿長期停留在一個地方，所以政府需要一直推廣不要餵飼，令到野鴿離開這個地方及數目減少。

新修訂的野生動物保護條例把禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿，8月1日已經生效，而9月1日開始執法人員會對非法餵飼者直接執法而不會再事先作口頭警告，所以各位市民謹記千萬不要「多此一餵」。●●●

坑口：數十隻野鴿為爭一塊麵包「大打一餐」。 謝志輝（左）表示，野鴿的適應能力很強，平時應進食種子、果實，而非麵包等食物。 東呼即應爆料熱線 中環：一名老翁在德忌利士街留下麵包，給大批野鴿享用。 中環商戶林先生擔心野鴿聚集會增加禽流感傳播風險。 中環：有不少野鴿躲在天橋下避雨。 市民劉先生指平時受野鴿滋擾，野鴿糞便污糟邋遢。