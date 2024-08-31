首7月25文創公司落戶 增300職位投資逾5億

【本報訊】投資推廣署積極吸引境外公司來港投資，並透露約有100家公司正與該署聯繫，計劃來港成立或擴展公司，看好香港的創意產業會有穩定增長。該署指，今年首7個月，已協助25間文化及創意產業公司來港落戶或擴展，數量接近去年全年，新增職位共約300個，直接投資額逾5億元。

藝術文化佔比最多 投資推廣署創意產業總裁方婉兒表示，25間來港的文化及創意公司，來自內地、美國、新加坡和法國的公司較多，各佔12%；來自日本和英國的公司則各佔8%。行業分布方面，藝術與文化的佔比為24%；其次是廣告與營銷，佔16%；設計、娛樂、電影及錄像製作、遊戲、多媒體等行業則各佔12%。

她續指，香港是通往內地和亞洲市場的理想窗口，同時亦是全球第3大藝術品拍賣市場，許多拍賣行都以香港為亞太區營運中心，每年舉辦許多世界級的藝術博覽會和展覽，吸引世界各地的收藏家和愛好者。該署已在大灣區設立小組，與相關單位緊密聯繫，如果企業有意在大灣區設點，署方可引薦合適的園區，就資源對接及如何把握大灣區商機，向企業提供意見。