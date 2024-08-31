理大獻策施政 支持發展綠氫

【本報訊】香港理工大學科技及創新政策研究中心（PReCIT）於施政報告公眾諮詢期間向港府提交建議書，涉及碳中和、香港及大灣區科創發展、生命健康科技與醫療等範疇，當中包括建議政府支持開發綠色氫能，制訂相關政策及發展藍圖，促進相關基礎設施的建設，包括通過稅收優惠、研發補助及低息貸款等激勵措施，以鼓勵企業和研究機構發展綠氫。

倡加速培養醫療保健人才 面對人口老化等挑戰，PReCIT建議政府利用本地大學在各醫療保健學科的教研優勢，加速培養醫療保健領域的高質素人才，在多個方面強化與內地在臨床醫學人才和醫療產業科技創新人才的交流和合作；又建議利用大數據和人工智能於醫療領域，同時建立科學完善的全流程醫藥監管機制。

氣候問題一直是全球各國關注的熱點問題，而香港在此方面亦有可改善空間，為實現碳中和，PReCIT建議港府實施全面的碳審計措施，以追蹤和管理各經濟領域的溫室氣體排放，並建議應為超過一定規模的公司和組織設立類似的排放報告要求，確保全面覆蓋香港的碳足迹。