再現珊瑚白化 多方探討對策

【本報訊】因應近期本港再次出現珊瑚白化的情況，漁農自然護理署召開會議，與本地珊瑚專家商討應對方法，並交流各方對珊瑚保育及研究工作的看法。多名來自本港研究珊瑚和海洋科學的專家參與會議，並提供保育意見。

屬全球性現象 會議上，漁護署及與會者分享今年本港水域珊瑚白化的最新資料，並檢視目前的珊瑚研究及保育工作，以探討將來珊瑚保育及研究工作的方向。有與會者指出是次珊瑚白化是全球性的現象，並非只於香港發生。與會者最後就未來研究方向提出初步意見，政府在會後會與專家繼續探討不同的研究方向及制訂應對方案。

漁護署表示，不同環境因素影響下，2022年和今年均出現較大規模的珊瑚白化，有必要與專家攜手合作，制訂適切的應對策略。為妥善護理本港的珊瑚群落，漁護署持續推行一系列措施和計劃，包括有效管理海岸公園和海岸保護區；舉辦教育和宣傳活動，讓市民更了解珊瑚群落的重要性；每年進行香港珊瑚礁普查，監察本港珊瑚群落的情況；以及研究並採取緩解措施，修復退化的珊瑚群落等。