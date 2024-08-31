北環綫主線鐵路修訂刊憲 料明年動工

【本報訊】政府昨日就北環綫主線鐵路方案的修訂刊憲，相關修訂主要是因應鐵路沿線發展項目的推展進度，修訂須收回土地的範圍。政府指，擬建北環綫主線的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，預計工程於明年開展，目標於2034年完工。

目標2034年完成 北環綫主線將於現有屯馬綫錦上路站與已規劃的東鐵綫古洞站之間，興建一條長約10.7公里的連接鐵路，並於凹頭、牛潭尾和新田增設3個中途站。擬建北環綫主線的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開。政府早前預料，北環綫主線投入服務後，使用鐵路來往錦上路站和古洞站之間，車程只需12分鐘，較目前約60至80分鐘的交通時間大大縮短。

有關鐵路方案及其修訂和更正分別於去年10月及今年5月刊憲後，政府和香港鐵路有限公司一直與主要持份者保持緊密聯繫，並聽取他們的意見，包括與相關鄉事委員會進行交流。據《鐵路條例》，公眾可以由即日至10月29日期間，就北環綫主線方案的修訂提出反對。另外，任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。