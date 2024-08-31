內地奧運代表訪港 與青年交流表演示範

【本報訊】內地奧運健兒代表團繼續訪港行程，昨日到消防及救護學院與青少年及市民進行交流，並進行示範表演。到場選手包括乒乓球選手樊振東、馬龍、游泳選手潘展樂、氣手槍謝瑜等22位奧運健兒，由開篷巴士乘載進場。接待方指，昨日代表6支紀律部隊及兩支輔助部隊歡迎運動員，交流活動共有約900人出席。

合力拉動鋼梯車 炒熱全場 來自10項運動的奧運健兒在台上分別與不同青少年制服團隊隊員近距離接觸，各運動員更即席一展身手，並與觀眾分享心得。其中拉車環節是運動員們與青少年們合力將39米旋轉台鋼梯車拉動，炒熱全場氣氛。昨日的交流是與紀律部隊及團體舉行，射擊活動當然少不得，在奧運10米氣手槍項目奪金的內地射擊運動員謝瑜亦即場示範射擊技巧，舉槍時氣定神閒的一幕，猶如重回奧運賽場一般。

乒乓球代表馬龍及樊振東更即場展示乒乓球技藝，在主辦方安排下，馬龍及樊振東使用非典型球拍應戰，如「鑊剷」、「鑊蓋」等，引來陣陣喝采。本港青少年代表邀請兩名選手，在衣服上簽名，並合照留念。