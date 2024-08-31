啟德體育園預計明年上半年啟用

【本報訊】啟德體育園各項主要設施的主體結構已大致完成，預計年內可落成，明年上半年啟用。園方指正進行屋宇設備安裝及系統測試和啟用、內部裝修、園景建築、和花木種植工作。

正進行系統測試 觀塘區議會昨日參觀體育園的青年運動場及主場館建築工地，聽取體育園項目團隊介紹園區的概念、人才招聘計劃等。議員關注體育園工程進度、場地使用及營運，體育園代表指出，體育園的主場館開合式上蓋有隔音功能，啟用後，主場館可全天候開放；舉辦各類國際級體育賽事、展覽和演唱會。團隊又指，各主要場地均符合國際標準，為本地精英運動員提供更多主場作賽的機會。

此外，體育園不僅是一項基建工程項目，更可帶動九龍東文體旅發展，又連通區內共融通道，可直達區內多個景點，未來可舉辦多元化的體育、文化及藝術活動。管理團隊預料體育園落成後可協助政府推動和落實體育盛事化、普及化、和精英化的目標，引入國際體育及娛樂盛事，推動粵港澳大灣區的體育融合發展及交流。