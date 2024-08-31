過渡屋滲漏 部分居民返鄉住 惹濫用資源關注

執修無人應門 營辦機構稱未見違規 過渡性房屋「啟德‧東寓」由安樂窩慘變「水簾洞」，當中有小部分住戶拒絕讓維修人員入內執修，本報獲悉，部分居民因長居內地，無法安排執修。事件引發公帑資助的過渡屋會否存在濫用的疑慮，本報向「啟德‧東寓」營辦機構東華三院查詢，機構表示沒有發現住戶有任何違規情況。有區議員解釋，由於部分單位由5月起出現漏水問題，居民便回鄉居住，但亦不知道相關人士在內地是借住物業或本人持有物業。房屋局則稱，過渡屋的營運機構須負責審核申請人的入住資格，若發現或接獲投訴懷疑租戶擁有私人住宅物業或長期空置單位，機構會嚴肅跟進及調查，並重申過渡屋資源不可濫用。

房屋局日前表示，現時仍有約20戶需協商時間作維修，目標在今年9月完成所有執修。消息人士向本報透露，有部分住戶因長住內地，增加執修約談的難度，未知是否因而被歸類為「拒絕讓維修人員入內」。

約20戶未能入屋維修 記者翻查過渡屋的申請資格，規定申請人需聲明填表當日無擁有、與他人共同擁有或簽訂任何買賣合約購買各種香港/國內/海外住宅物業。被問及有否制訂任何政策，要求住戶需在過渡屋居住滿多少天才能入住，東華三院表示，根據與住戶訂立的協議，住戶須經常持續居住於其單位。該機構已成功聯絡所有住戶，當中有約20戶因個人原因，例如認為單位問題輕微、個人日程未能抽空等，暫未能讓承建商入屋執修。

協助居民的九龍城區議員林博坦言，有部分居民目前仍居住內地，計劃待回港後才再約時間讓院方上門維修，居民或因單位自5月起已有漏水問題，等待維修時間太長才會索性回鄉居住，或因放暑假而回鄉，但就不清楚他們所居住的內地物業是否借住或本人持有。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉認為，過渡屋屬政府資源，若單位或居民自身無任何特殊情況又長期不居住，即等同濫用；但他指過渡屋居民大多為正申請公屋，既然住過渡屋已改善了生活環境，「睇唔到有咩誘因要交空租。」

房屋局強調，過渡屋申請人須聲明在申請表上填報的資料均正確無訛，如明知或故意作出虛假陳述或隱瞞資料，可能會被檢控及導致即時喪失申請資格，並可能須即時停止租用獲編配之單位，更屬刑事罪行。政治組