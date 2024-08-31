9劏房業主違租管規定 共罰款2.5萬

【本報訊】近日再有劏房業主被檢控。9名俗稱劏房的分間單位業主，被揭發沒有在法定時間內，就其劏房的規管租賃提交表格AR2等，違反《業主與租客（綜合）條例》的相關規定，被差餉物業估價署提出檢控。該9人昨於東區裁判法院承認有關控罪並被判處罰款共24,800元。自條例生效以來，已成功檢控368宗個案，共涉及319名「劏房」業主，罰款介乎400元至34,800元，合計總罰款共756,410元。

1人違反11宗控罪 涉案業主的罪行包括沒有在規管租賃的租期開始後的60日內，向差餉物業估價署署長提交租賃通知書（表格AR2）；及要求租客付還經分攤的水及／或電費時沒有出示繳費單副本及提供書面帳目。其中，被判處罰款8,800元的業主，違反11宗控罪。

差估署發言人表示，希望這些被定罪個案能向劏房業主發出強烈訊息，必須嚴格遵守《條例》下的相關規定；同時提醒劏房租客在《條例》下所享有的權益，又強調差估署會繼續採取堅決執法行動，以打擊任何違例個案，署方除了跟進舉報個案，亦一直以多管齊下的方式主動識別、調查及跟進有關業主涉嫌違反《條例》規定的個案。