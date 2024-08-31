屠龍案認罪被告 鍾雪瑩囚逾7年

藏槍彈惹禍上身 求情稱後悔愛錯人 「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀殺警，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（反恐條例），是律政司首次引用該罪檢控，一旦罪成可被判終身監禁。案中14人被控，7名被告早前認罪，高院昨日處理本土民主前線成員鍾雪瑩的求情及判刑，她承認一項無牌管有槍械及彈藥罪，被判入獄7年4個月。至於其他7名不認罪受審的被告，陪審團前日裁定其中一名男被告賴振邦所面對、屬交替控罪的串謀爆炸罪罪成，其餘全部被告罪脫。

在事件中認罪的7名被告，包括黃振強、吳智鴻、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、鍾雪瑩及陳玉龍，他們分別承認串謀犯下對訂明目標之爆炸、串謀謀殺及無牌管有槍械及彈藥等罪。

官指必知道男友作為 昨日判刑的是現年33歲被告鍾雪瑩，任職設計師，她於2018年曾因參與非法集結，被判入獄4星期。她在本案中承認於或約於2019年12月20日，在大埔安慈路3號翠屏花園C座10樓2室，連同蘇緯軒，無牌管有一支長槍、6個共載有211發彈藥的長槍彈匣，以及兩個共載有30發彈藥的彈匣。

辯方求情指，沒有證據顯示鍾曾用過涉案槍械及彈藥，力陳她不是始作俑者。鍾雪瑩在求情信中指，她深感後悔，犯案是因愛錯了蘇緯軒。

法官張慧玲稱，控罪非常嚴重，對公眾造成危險，阻嚇刑罰無可避免。法官認為，鍾必然知道蘇緯軒的作為，故以10年為量刑起點，因認罪及接納被告有悔意，刑期定於7年4個月。

同意案情指。民陣在2019年12月8日在港島舉行公眾遊行，有激進反對派組織串謀策劃當日用槍及炸藥殺害警員。蘇緯軒是計劃的槍手，獲指派在遊行活動射擊警員。鍾雪瑩是蘇緯軒案發時的女友。蘇緯軒等串謀者意圖在軒尼詩道路段的遊行路徑途中，放置以10至20公斤炸藥製成的兩個炸彈，計劃最終夭折。

案情續指，2019年12月16日起，鍾雪瑩與蘇緯軒遷入涉案單位。2019年12月20日，警員截查鍾及蘇，期間蘇拔出一支手槍上膛，向警員開了一槍，子彈沒有打中警員。翌日警員到兩人藏身處搜屋，在睡房床下底檢獲涉案槍械及彈藥等。鍾雪瑩被捕，警誡下稱，於藏身處內所搜出之槍械屬於蘇緯軒。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023