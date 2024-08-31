嶺大3生涉提交代考成績 列企圖詐騙

【本報訊】近日網上流傳香港嶺南大學有3名學生被紀律處分停學一年。他們疑提交「代考生」的托福（TOEFL）或雅思（IELTS）國際英語考試成績，以滿足英文水準畢業要求。嶺大回覆稱事件涉及學生個人資料，已交執法部門處理，大學不評論。

停學一年 校方報案 執法部門證實上月接獲院校職員報案，案件列作「企圖詐騙」，目前仍在調查，暫無人被捕。

內地社交平台「小紅書」近日流傳一封由香港嶺南大學學生紀律委員會主席劉智鵬發給所有本科生及研究生的電郵，指有3名學生因提交「代考生」的TOEFL或IELTS成績而被紀律處分，包括在成績表記過、立即停學一年，期間不得畢業及須完成100小時大學服務，校方已就事件報案。

嶺大回覆查詢指，事件涉及學生個人資料，已交由執法部門處理，大學不作評論。嶺大重申十分重視學生的學術誠信，一向有既定機制檢視學生的學術背景及學術成績證明文件，以確保資料的真確性，並會不定期就其學歷進行包括面試等覆核，若發現有人學歷造假，大學將會採取紀律處分及報案處理。

執法部門回覆查詢指，上月23日接獲屯門青山公路一院校職員報案，指3名學生向校方提交懷疑屬於他人的公開試成績，案件列作「企圖詐騙」，目前仍在調查中，暫無人被捕。

港大經管學院早前曾揭發有研究生學歷造假，超過30人以假學歷入學，全部均是中國人，主要來自海外高校。執法部門事後拘捕一名24歲及一名34歲內地女子，涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。