4傳染病蓄勢待發 學童須留神

【本報訊】開學在即，本港卻面臨4種傳染病悄悄散播的風險，衞生署衞生防護中心昨日表示，中心最新的監測數據顯示，兒童感染肺炎支原體和呼吸道合胞病毒的檢測比率均持續上升，最新的比率分別為約12%及8%，已較此前上升，此外，中心預期開學後，呼吸道傳染病和手足口病在校園爆發的個案將會上升，加上今年登革熱輸入個案增加，亦有錄得本地感染個案，中心提醒學校積極採取預防病毒傳播及防蚊措施，家長及學童亦應提高警覺，保持良好個人和環境衞生，慎防傳染病在學校傳播。

中心表示，醫管局實驗室監測數據顯示，兒童感染肺炎支原體和呼吸道合胞病毒的檢測比率均持續上升，但仍符合以往季節性趨勢。整體呼吸道病原體繼續以鼻病毒或腸病毒最為活躍，佔局方收集的兒童呼吸道樣本超過15%，而近日相關佔比已有所回落。

今年迄錄230手足口病個案 至於常見於兒童的手足口病，其活躍程度於今年4至8月期間曾錄得輕微上升。截至前日，防護中心今年內已經錄得230宗手足口病爆發個案。中心解釋，手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水泡或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。開學後，學生緊密接觸會增加，加上本港每年10至12月均會出見手足口病的小高峰期，預計開學後會陸續出現學校爆發個案。中心提醒，染病兒童應留在家中，病愈才回校上課，以免在校園內傳播。

另外，中心亦談到新冠和流感最新情況，新冠活躍程度自今年6月下旬開始上升，至近日有回落迹象，每周呼吸道樣本新冠病毒檢測確診率從本月上旬的9.06%，下降至上周的6.16%。而流感的整體活躍程度自7月下旬，即流感季節完結後，一直維持在低水平。然而，參考過往的監測數據，防護中心預期兩種病毒的活躍程度或會於年底輾轉上升，而學校內相應爆發的呈報亦會增多，提醒家長及早讓學童接種疫苗。