新學年助子女迎新環境 關係好先有偈傾

提防讀書壓力爆升 家長應耐心聆聽 校園壓力不容忽視，莘莘學子後日便要回歸課室，不少學生因為升中或升級面臨生活及學習的新變化，葵涌醫院臨床心理科高級臨床心理學家蘇玉芝表示，過去一個學年不少學生不堪壓力而尋短，家長預防工作要做得到位，如不要在開學時才關心子女，平時便應多關心子女、維持良好的關係，「關係好先有偈傾」。同時應觀察子女在新環境中有否情緒低落等反應，若子女有頭痛、情緒大起大落等異象超過一個月，便應及時介入。

蘇玉芝指出，學生在開學前可做好準備，例如調整心態、作息等，亦可透過運動強健體魄等增加抗壓的能力，並學習放鬆，當有不愉快情況時，應勇於表達及接納情緒，亦可以找家人、朋友玩樂及傾訴。升讀中學即踏入新階段，青少年開始尋找自我身份認同，更在意同學、朋友的意見，這時父母應給予尊重與私隱；而升讀大學後，子女開始適應自主的校園生活，家長亦應放手讓子女自立，建立自信和自主，家長則擔當聆聽者的角色。

情緒大起落頭痛或患抑鬱 對於子女面對新環境的變化，她認為家長可留意子女表現，若子女不適應新環境，情緒上有機會出現抑鬱、情緒大起大落等表現；生理上或會有頭痛、長期失眠、疲倦等情況；而行為上亦有機會出現容易分心、失去學習動機及興趣等表現。蘇玉芝提醒，如果徵狀持續超過一個月便需尋求專業協助，家長可先與老師或學校社工了解情況，再尋求專業協助，她又指，家長本身要處理好自身的情緒，才可以成為子女的後盾。

葵涌醫院與團體合作推行到校精神健康教育計劃「Teen使行動」，為學生、家長、教師以至非教職員舉行講座，以全校參與的方式推動關注學生精神健康。另外有精神健康大使培訓，每間學校有10至20名大使，會接受臨床心理學家培訓，學習與復元人士相處及活動策劃的技巧，大使每學年會在校內及校外策劃3次精神健康推廣活動。而家長、教師及非教職員的講座上，則會增加他們對學生精神健康的認識，以學習更有效地與學生溝通和相處。