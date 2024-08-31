謝瑞麟分店涉欠租 業主索款99萬

【本報訊】謝瑞麟珠寶2021年以月租33萬元，租用尖沙咀栢麗購物大道4個舖位經營分店。惟兩名業主指，謝瑞麟珠寶自今年6月起便欠租。兩名業主周四（29日）入稟高等法院，要求法庭下令謝瑞麟珠寶交吉4個舖位，並償還3個月租金共逾99萬元，以及利息及訟費。司法機構暫未就此案排期聆訊。

另促交還4舖 原告為金叢有限公司（Golden Bush Limited）及Lam Siu Wah（音譯林少華），被告為謝瑞麟珠寶有限公司（TSL Jewellery （H.K.） Co Ltd）。入稟狀指，2021年8月，原告跟被告簽署3年合約，讓被告租用九龍彌敦道栢麗購物大道共4個舖位，租約由2021年11月1日至2024年10月31日，首尾兩日包括在內。4個舖位月租合共33萬元。

入稟狀續指，自2024年6月1日，被告便開始欠租，截至8月29日，被告欠租共99萬元。原告多次要求被告交租不果，遂終止租約，及入稟高等法院，要求法庭下令謝瑞麟交吉4個舖位，支付3個月欠交的租金99萬元，連同利息及訴訟所衍生的訟費。案件編號：HCA 1732/2024