調查：青年不願做長工 僱主轉招聘模式

【本報訊】香港人力資源管理學會最新調查顯示目前填補職缺「極度困難」的企業比例雖然有所下降，但中型企業和酒店業填補職缺仍然很困難。學會昨指出，目前很多年輕人不願長期從事一份工作，僱主已經開始迎合這類人的需求。有酒店業人士則稱，年輕人不願從事清潔等工作，令到很多酒店難請人，希望政府可以制訂相應的外勞輸入計劃。

基層不願跨區工作難請人 學會政策倡議及研究委員會聯席主席殷暉在電台節目表示，很多年輕人不願做長工，不少僱主招聘模式上開始迎合他們的需求。政府近年從外地引入勞工填補本港的職位空缺，首批高才通來港人士已留港18至20個月，惟要考慮簽證續期問題，加上經濟復甦速度較預期慢，機構招聘上要小心，期望政府提供更多相關資訊。

酒店營運總監、旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，願意從事清潔房務的年輕人不多，基層亦未必願意跨區工作，導致灣仔中環等市區酒店更難請人。他希望政府為旅遊業界，度身訂造合適的輸入外勞計劃，包括考慮員工毋須在香港住宿，從而減低外勞的成本。他又以自身經營的酒店為例，如給予女性員工彈性上班，方便兼顧家庭。

人力資源管理學會日前公布調查顯示，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降至16%，是2022年來最低水平。不過中型企業招聘人手上則遇到較大困難，有20%表示填補職缺「極度困難」，63%表示「相當困難」。來自酒店及餐飲業的僱主有近九成表示招聘人手「極度困難」或「相當困難」，尤其侍應、清潔工及房務員最難填補。