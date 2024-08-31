銷貨額再插一成 零售業如履薄冰

盛事未振市道 紛盼減租幫補 本港零售業繼續插水，政府統計處昨日發表最新的7月份零售業銷貨總額有291億元，較去年同期下跌11.8%，跌幅大過市場預期，而且連跌5個月；今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計亦較去年同期下跌7.3%。7月份的數據顯示，多個消費行業表現未見改善，百貨公司貨品、家具及鞋類製品等仍以雙位數下跌。香港零售管理協會對零售銷貨額跌幅回升至雙位數感到憂慮，會員公司普遍對9月的銷情亦不樂觀，有會員估計生意跌幅最高可達40%，該會盼政府及各持份者幫助業界盡快走出低谷。

政府統計處公布，扣除價格變動之後，7月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌13.3%。6月的零售業總銷貨數量的修訂估計同樣較去年同期下跌11.2%。首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計則較去年同期下跌了8.9%。

汽車百貨奢侈品重創 按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年7月與2023年7月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌4.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌6.0%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（跌25.0%）；服裝（跌16.6%）；食品、酒類飲品及煙草（跌4.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（跌4.1%）；百貨公司貨品（跌24.3%）；汽車及汽車零件（跌27.9%）；燃料（跌9.8%）；家具及固定裝置（跌22.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（跌17.9%）；中藥（跌24.9%）；以及眼鏡店（跌15.7%）。截至2024年7月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌4.5%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌5.1%。

政府發言人指零售業界在短期內仍會面對挑戰。不過在中央政府的多項惠港措施，以及政府推動盛事經濟、提振市面氣氛等，應有助促進零售業務。政府會繼續通過相關的先導計劃和專項基金，支援企業透過發展電子商貿業務拓展內地市場，協助本地零售業升級轉型。

協會料9月銷情不樂觀 香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，8月人流雖較7月略有改善，但港人北上消費、外遊和其他因素影響，市道沒有顯著起色，會員對9月的銷情不表樂觀。

展望10月，超過60%受訪公司預計生意仍會下跌，跌幅更可能由單位數至中雙位數。該會強調，零售商減價空間有限，且面對持續上漲的人力成本及高昂的租金，令零售業百上加斤，促請政府協助業界將營運成本控制在一個有效和具競爭力的水平，讓零售商有足夠時間和空間進行轉型，以度過當前危機。