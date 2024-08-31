港匯聚各「色」人種 潛伏社區易匿蹤

【本報訊】加拿大謀殺案疑犯匿港引起國際關注，事實上，過往不時有國際通緝犯因畏懼罪刑而逃走到香港，今次再有殺人犯來港，令本港成為「逃犯天堂」。有意見指本港成為逃犯「首選」，原因在於香港是國際大城市，不同國籍、膚色、人種匯聚，易融入群體不會成為「異類」。即使國際刑警發出通緝令，犯罪分子的外貌已經「通天」，但他們在潛逃香港後，市民亦難以辨認出來。

文子星再犯案始揭潛逃 早前已被引渡回印度受審的重犯文子星，被印度政府指控干犯企圖謀殺、向恐怖組織提供資金、搶劫和策劃恐怖活動等罪行。國際刑警發出「紅色通緝令」後，文子星潛逃香港，在2018年因打劫尖沙咀重慶大廈一間找換店被捕始揭發身份。

如非文子星再次犯罪，恐怕難以將他捉拿歸案。「香港人睇外國人同南亞人，個個都差唔多樣，根本好難辨別，就算睇過通緝相，個疑犯改髮型、剃鬍鬚就認唔到。」文子星是印度籍人士，而香港有逾3.6萬印度人，當年他潛逃香港後一直無人舉報。

此外，在上年8月珠海發生兇殺案，死者及疑兇均為澳門人。疑兇逃離現場後潛逃香港，在再次入境澳門時在外港碼頭被捕。