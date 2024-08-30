龍七公：增加工作外判 紓緩業界困境

港人北上成風、旅客消費模式改變等，令本地零售及餐飲業步入寒冬。減息周期遲遲未出現，住宅及商舖物業價格反覆回落，令部分銀行收緊信貸，甚至要求借款人提早還款或補回因抵押品價值下跌而出現的差額（即call loan），導致不少行業尤其是中小企面對現金流問題。

減薪裁員 拖欠工資 筆者代表的建測規園界和整體建造業界，更被多重不利因素夾擊，包括內地經濟放緩令建築量大減、早幾年相當蓬勃的澳門大型發展項目陸續竣工、本地樓市不振令私營項目減少、政府因財赤推遲部分工程及發展項目，再加上息口問題，項目審批程序和時間未見明顯改善，多家承建商及建築顧問公司出現減薪裁員以至面臨倒閉，不時有地盤涉及拖欠工程費和工人薪金，令人擔心會否嚴重影響政府的建屋目標、時間表和北部都會區的發展進度。

發展局日前聯同銀行業與建造業代表開會，討論業界近期面對的現金流問題，包括介紹金管局與銀行公會成立的「中小企融資專責小組」，協助處理個別企業遇到的融資難個案。發展局強調，政府對投資基建的決心不變，未來幾年的基本工程開支每年達900億元，較過去5年增加17%。然而，正所謂「借錢梗要還」、「還得到，至好借」，若業界看不清前景，未能預見未來工作量會回升，便未必願意冒險通過借貸來渡過難關。對於政府承諾工程開支將逐步增加，一來遠水救不到近火，二來有關支出大多用於基建土木工程，對建築顧問公司幫助有限。有業界要求重新加快例如交椅洲人工島等大型發展項目，與政府須嚴控開支增長的政策背道而馳。有人建議盡早落實正在立法會審議的《建造業付款保障條例草案》，減少業界的層層拖數陋習，但亦有人擔心這樣反而會加重承建商的資金壓力，引發更大規模的倒閉潮。

在大環境、大政策未有改變下，筆者認為政府還是有多方面工作可做。其一是重推疫情時實施過的支援業界措施，向已承接政府項目的承建商及顧問公司，加快、加密以至預早支付部分工程及顧問費用，協助業界紓緩短中期的現金流壓力，減少融資需求和利息支出。據悉，部分政策局與部門已開始落實有關措施，筆者希望所有政府工程，以及醫管局、大學等資助機構的項目都會推行。其二是將更多不一定要由公務員負責的工作和工序外判，例如建築及園境設計、樓宇安全檢測等，將政府人手集中處理包括城規程序、草擬標書、圖則審批和跨部門協調等前期工作，令各類工程及發展項目可更迅速地獲得批核，更順暢地完成和推出市場。

此外，一些因財赤而暫緩的工程及發展計劃，政府可考慮為部分合適的項目先行展開前期的規劃及設計顧問工作，等到財政情況好轉，再推出主體工程合約，以解業界燃眉之急，但亦不會造成浪費或大幅增加政府的工程開支。