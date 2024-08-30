笑看天下：昧於現實 幻想勝利

有一句禪語是：萬事盡從忙裏錯，一心須向靜中安。不過，修禪，據說要先學慚愧，自知慚愧才有禪心。呢，烏克蘭戲子總統澤連斯基，顯然不是修禪的料！近排烏克蘭向俄羅斯大反攻，深入庫爾斯克州，澤連斯基便沾沾自喜，強調庫爾斯克州是烏克蘭「勝利計劃」的一環，對部分人來說可能很有野心，但對烏方來說很重要。

究竟如何重要？戲子總統卻拒絕透露更多詳情，大賣關子稱「不能說出所有事情」，但指現階段與俄羅斯對話毫無意義。戲子總統明明係智小而謀大，卻大言不慚表示下月前往美國出席聯合國大會，將與美國總統拜登會面，並提交一份「勝利計劃」，亦會向民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普展示計劃。

俄烏戰事至今已經打咗兩年半，一直都係俄羅斯佔上風，烏軍今次大反攻，揚言已佔領庫爾斯克逾千平方公里土地，控制80多個村鎮，並俘虜俄軍數百人。實際上呢次行動，烏軍得到美國撐腰，使用了美製M142高機動多管火箭系統等。有評論指出，烏軍嘅突襲未能殲滅俄軍主力，對烏東戰局未能達到「圍魏救趙」目的，更犯了分兵嘅大忌。如今大言炎炎奢談甚麼「勝利計劃」，另一邊廂又大喊「目前資金不足，需要更多F16戰機」；大談如何如何深入俄境，可惜就係「缺水」，最後還不是伸手乞求援助！美歐多國其實一早已表達對無止境援烏感到厭倦，兩年半的戰事，軍援已是天文數字，如今仍厚着臉皮伸手求助，都真係自己唔尷尬，尷尬嘅就係人哋！

毛澤東話齋：雖然理想一定要有，但是還要結合一個東西，叫做「現實」。戲子總統就係昧於現實，只知幻想勝利，與阿Q根本沒有甚麼分別。