撥亂反正：中美鬥爭 加國犧牲

加拿大日前宣布向中國進口的電動車及鋼鐵鋁材徵收懲罰性關稅，引起中方強烈反彈，炮轟加方將貿易問題政治化，是典型保護主義和違反世貿規則，損害當地企業與消費者利益，亦有違加國大力推動的環保減排政策。外界估計，中方很快便會像早前限制歐洲豬肉製品般，針對加國的農產品和木材等實施反制，令民望本已低迷的總理杜魯多面臨更大政治壓力。

其實杜魯多也是啞子吃黃連，官方公布的徵稅理據大多是堆砌辭藻，最重要、最真實的一句就是「與盟友保持一致」。這個盟友當然是指美國，在徵稅措施公布前，美國國家安全顧問沙利文才剛剛到訪過加國，除了與杜魯多會面，更罕有獲邀在其內閣的年度集思會上發言。簡而言之，就是美國向加拿大這個毗鄰弱國進行指導、訓話甚至洗腦，着小弟緊跟老大哥行事。

沙利文之後隨即出訪中國，是自2016年以來首次有美國國安顧問訪華。表面目的為「消除誤解，避免競爭變成衝突」，實際更可能是針對還有約兩個月就投票的美國總統選舉，警告中方不要在大選前攪局生事，以免變相幫了聲言會向所有中國貨品加徵關稅的前總統特朗普。但事實上，不斷撩事鬥非的正是美國，包括在沙利文訪華前夕，宣布制裁更多被指支持俄羅斯國防工業的中國企業和個人，以及迫使加方一同打壓中國製的電動車與鋼材等等。

幾年前中美貿易戰剛開打時，加拿大經濟曾經從中受惠，因美加的出口貨品種類相近，中方反制美方減少從該國進口，往往就會大幅增加購買加國貨作為替補，包括大豆、龍蝦、多種原材料和汽車零部件。但這條財路很快就被美國截斷了，明日再談。