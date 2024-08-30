自成一家：歐美國家又玩雙標

在香港反修例風波期間一舉成名的手機應用程式Telegram，其創辦人杜羅夫很多年前一度被西方傳媒形容為網絡世界的自由鬥士。諷刺的是，杜羅夫在所謂的專制國家俄羅斯多年來一直平安無事，日前卻被民主大國法國政府以涉嫌縱容平台上犯罪行為拘捕。

由於杜羅夫一直堅持對Telegram用戶發布的訊息零監管，Telegram的最大特點是隱私和安全程度極高，2019年亦成為香港示威者相互聯繫的社交平台工具。後來有網民通過Telegram群組發放警隊、官員及其家人的起底資訊，港府力阻無果，一度傳出考慮禁用Telegram，被泛民和歐美媒體炮轟會削弱香港的資訊流通自由云云。沒想到才幾年時間，事件就出現回旋鏢，法國馬克龍政府竟然出手，以Telegram的政策允許有害內容和犯罪活動傳播為由，逮捕杜羅夫。有趣的是，其他歐美國家卻沒有指摘法國的做法削弱了網民自由。

西方國家一向以本國利益為優先考慮，有如此雙重標準並不奇怪。以前Telegram被非西方國家的民眾當作推翻政府的秘密溝通手段，自然深受歐美歡迎。可是到了近年，大量假新聞和非法內容通過Telegram傳播，加上Telegram有許多西方政府感興趣的敏感訊息，歐美也開始打Telegram主意。杜羅夫拒絕向法國和美國提供Telegram的算法及用戶訊息的要求後，法國政府索性將Telegram上所有第三方的有害訊息的罪名全部扣在杜羅夫頭上。

法國政府這次逮捕杜羅夫，等於撕下西方所謂言論自由的假面具。若當局正式起訴杜羅夫，很可能激起更多網民憤怒。2019年香港黑暴分子是使用Telegram的既得利益者，但至今未見有移歐手足發聲向法美政府提出抗議，令整件事變得更加諷刺。