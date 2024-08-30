橫眉冷看：一出國就變得愛國

近日，聽一位內地中國問題專家的言論，覺得頗受啟發。有記者問專家：「你老是說今日的中國進步如何快速，發展如何良好，為甚麼仍有這麼多中國人想出國，甚至想得到外國的國籍？」這位專家答得很妙，他說：「即便如是也不打緊，很多中國人只要一出國，就會變得愛國。」

此話委實有點道理，所謂「沒比較就沒傷害」，未出國前，很多中國人會以為外面世界的月亮特別圓，出國之後卻發現，原來根本不是這樣一回事。早前，一批移民英國的「黃絲」朋友回香港小住，跟我們一幫留港之人飯敍，席間一位尚未移民的「黃人」仍在猶豫，他也有尋找他鄉的打算，初步計劃會移居馬來西亞。我打趣地跟對方說：「移居馬來西亞？你可要想清楚，聽說當地的華人頗熱愛中國，你這般反中，政治理念不合，定居後大家很難同聲同氣吧。」

豈料筆者話音剛落，席間所有的移英朋友，幾乎是同一時間開腔反駁我，綜合而言，他們的大意是說：這問題在英國、加拿大等地也是一樣，不單止是馬來西亞，只要在外國定居10年以上的中國人，很多都會變成親華甚至親共分子，因此，反修例風波之後移民的香港人，老早已作好心理準備。我聽到後便沒再答話，只是抿嘴而笑，心裏卻不期然在想，上述的中國問題專家果然所言不差，如今就連好些移英的香港「黃絲」也明白，很多中國人都是「一出國就愛國」。說不定再過幾年，「黃絲」們亦會如是。

事實上，我身邊幾位已移民的「黃絲」朋友，一年最少有五分之二時間會待在香港。我心想，若香港如此糟糕，外國又當真這般美好，為何不在彼邦長住？