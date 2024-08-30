強詞有理：歡呼孫大聖

這些年中國人經常強調「文化自信」，到底甚麼是文化自信？最近內地第一個3A電子遊戲《黑神話：悟空》橫空出世，迅即受到熱烈追捧，霸榜全球第一，這就是文化自信的體現，也是軟實力的展示。

中華傳統文化源遠流長，博大精深，我們的民族歷經數千年滄海桑田，依然傲立於世界民族之林，憑的就是文化自信。只是因為近代中國貧窮積弱，受盡列強欺侮，中國人的民族自尊和自信嚴重受損，才覺得樣樣不如人，總是以仰視的目光看西方。直至近年隨着綜合國力和國際影響力大幅提升，中國人逐漸重拾自尊和自信，看待西方的目光也由仰視轉為平視甚至俯視。

內地媒體曾做過一項調查，發現中國年輕人對西方的印象開始趨於負面，仰視西方的比例大幅下降至不足一成，認為中國已與西方平起平坐的比例升至近五成，而厭惡和輕視西方的比例也升至四成多。最明顯的例子是，中國內地曾經充斥西方文化產品，影視、音樂、遊戲、電子競技等市場幾乎全是舶來品。而今天，西方文化產品對中國人的吸引力已大不如前，即使是荷里活大片，在中國內地也未必能賣出高票房。反而中國人自己的製作往往更能吸引觀眾，更能賣個滿堂紅。

就以電子遊戲這一領域來說，過去基本被外國產品壟斷，不是鼓吹西方文化，就是販賣東洋文化，中國文化元素的產品完全沒有競爭力。《黑神話：悟空》的出現打破了這一局面，既帶來重大經濟效益，也促使中國人重新關注自己的經典文化。所以說，這不僅是中國遊戲產業的現象級事件，而且是中國傳統文化再度煥發活力的里程碑。以現代文化產業的形式，創作更多包含中國傳統文化的精品佳作，形成同綜合國力和影響力相匹配的國際話語權，這才是《黑神話：悟空》帶給中國人的最大啟示和意義。

當然，《黑神話：悟空》的成功難免招來一些酸言酸語和冷嘲熱諷，有人甚至認為《西遊記》不是中國人寫的、孫悟空來自印度等等，甚麼奇談怪論都有。這也很正常，中國人取得任何成績都會受到如此對待，見怪不怪了。樹大招風嘛，別人愈是唱衰抹黑，愈能證明中國人成功，這是好事而不是壞事，繼續做下去就對了。「今日歡呼孫大聖，只緣妖霧又重來。」這個世界烏煙瘴氣，任何時候都需要孫大聖。