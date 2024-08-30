澳門消息：內地漢冒家屬致電 呃2男女近19萬元

【本報綜合報道】澳門騙案不斷，一名內地男子受僱於詐騙集團，日前到澳門接收12萬澳門元騙款，事成後疑因貪得無厭，再向女事主索取更高額款項，其後遭埋伏的執法人員當場就逮。澳門執法部門昨日表示，該男子被捕後再揭發向另一人故技重施，並成功詐騙6.6萬澳門元，兩案合共涉款18.6萬澳門元。

欲添食不遂就擒 被捕內地男子姓丘，37歲，報稱無業。案情指，女事主前日上午在澳門北區家中接獲騙徒假冒女婿的致電，聲稱因打傷人需賠12萬澳門元，稍後有律師上門收錢，由於聲線相似，事主信以為真於是到銀行提取現金，並在居所附近交予「陳律師」。

騙徒得手後懷疑食髓知味，再致電事主聲稱傷者情況嚴重，要多賠償30萬澳門元。由於事主沒有足夠存款，於是致電女兒了解，才知騙局一場隨即報案求助。澳門執法部門跟進調查後，安排事主假裝到場交付款項，待涉案男子出現隨即將之拘捕，並發現除女事主外，澳門北區另有一名男長者同樣「中招」，被騙6.6萬澳門元給「孫仔」打傷人賠錢，亦由涉案男子到場收錢。