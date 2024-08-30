處理網紅被劫贓物 35歲女囚2年

【本報訊】網紅蘇淼淼（原名蘇美欣）於2020年遭3名刀賊入屋打劫，劫匪被指掠去蘇逾千萬元財物後，逃去無蹤。其中一名女子涉嫌處理被劫的其中3個名牌手袋及毛皮大衣等物，被控一項處理贓物罪。她否認控罪在高等法院受審，結果被陪審團一致裁定罪成，昨被高院暫委法官李俊文判囚兩年。李官指，案中沒有證據顯示，被告曾在場參與劫案。她處理的贓物僅值約3萬元，對比整場劫案的1,150萬元贓物，可算微不足道。

蘇淼淼損失逾千萬財物 35歲女被告李洋被控於2020年12月17日，在九龍慈雲山慈康邨康秀樓某單位，知道或相信某些貨品是贓物，仍然不誠實地從事或協助另一人，或為另一人的利益，保留、搬遷、處置、變現該等贓物。被告不認罪，自8月21日起在陪審團席前受審。經審訊後，陪審團一致裁定被告罪成。

控方在開案陳詞指，2020年11月24日，深水埗荔枝角道「一號‧西九龍」某單位發生劫案，3名男子陳少達、梁旭賢及楊俊銘從屋內偷走總值逾1,150萬元財物。李洋是陳少達的妻子。陳在事前租用案發單位對面的一個單位，以監察蘇美欣屋內情況，同時租用九龍維景酒店房間，用以裏應外合。控方續指，劫案發生前，被告曾與丈夫一同到訪「監察屋」，可見她一早知道將有劫案發生。2020年12月17日，警員到訪被告住所，搜出總值3.15萬元的3個名牌手袋、一個電腦袋及一件毛皮大衣。控方指被告，是明知而處理這些贓物。案件編號：HCCC 45/2022