清水灣道撞傷遊蕩寵物狗 七人車逕自遠走

愛協帶往救治 重遇主人興奮不已 昨日凌晨，一隻懷疑走失的白色寵物狗在西貢清水灣道徘徊遊蕩，有本報讀者駕車途經發現，停車擬把牠帶返路邊安全位置，惟狗狗愈行愈遠未能追及。當事主再度發現其行蹤時，多輛私家車已停下閃避，惜事主擬再次「救狗」時，對面線一輛七人車駛至，狗狗慘遭撞倒受傷，七人車則不顧而去。事後愛協人員帶走狗狗救治，經治理後昨日下午重回主人懷抱。執法部門經調查後，把案件列「交通意外有動物受傷」處理。

昨日凌晨近1時，有讀者駕車途經西貢清水灣道333地段843號對開，赫見一隻懷疑走失的白色寵物狗在馬路中「滋油淡定」慢行，由於擔心牠會被途經車輛撞倒，遂停車擬把狗狗帶離馬路。

事發前另有司機原欲救狗 讀者座駕的「車Cam」拍下經過，顯示其他途經司機見到狗狗後，紛紛減速停車閃避，不過狗狗卻向前愈行愈遠，讀者眼見未能追及狗狗，無奈返回座駕繼續行程。

不過，當讀者駕車駛前約200米至一露天停車場對開，發現多輛汽車相繼減速，排最前的一輛汽車更亮起「死火燈」，估計狗狗已慢行至前面。因此，讀者把座駕停泊於路邊一巴士站，並準備落車了解情況。詎料，對面線一輛掛上中港牌的七人車駛至撞倒狗狗，狗狗捱撞後在路中打滾。有司機見狀上前查看，惟涉事七人車未有停下，沿路往九龍方向離去。事後，兩名司機報案求助，受傷狗狗交由愛協人員帶走治理，執法部門經初步調查後，把案件列「交通意外有動物受傷」處理。

愛護動物協會表示，愛協督察昨天凌晨於清水灣接走該狗隻，送到愛協灣仔中心的24小時醫院進行緊急治理。獸醫留意到狗隻身上有傷口，已為狗隻止痛、止血及護理，狗隻健康情況大致穩定。愛協成功聯絡到狗隻主人，並已於昨天下午於愛協青衣中心接走該狗隻，狗隻見到主人時有興奮跳躍。

吐公鐵騎巴士撞斃2野豬 另外，吐露港公路在3日內發生兩宗野豬遭車輛撞斃事故。昨凌晨4時47分，4隻野豬闖入吐露港公路往沙田方向行車線並在快線徘徊，期間，一名身穿港鐵職員制服的姓羅（52歲）男子駕駛電單車駛至，懷疑收掣不及撞倒其中一隻約兩呎長的野豬，鐵騎士則墮地受傷。

適時，一輛NA47路線、前往機場的載客龍運巴士駛至，姓黃（52歲）車長懷疑收掣不及，撞向另一隻約一呎多長的小野豬。意外中兩隻被撞野豬俱「腸穿肚爛」倒斃路中，另外兩隻野豬則失去蹤影。羅男手腳及臀部受傷送院治理，而巴士車長及車上乘客沒有受傷。受事件影響，現場交通一度受阻。本周二（27日）上午7時許，一大兩小野豬橫過吐露港公路時，分別在來回行車線遭車輛撞斃。