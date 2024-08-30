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油麻地阻街違泊 跨部門發49告票
跨部門人員在油麻地果欄一帶執法。
【本報訊】油麻地區執法部門聯同食環署人員，於前日晚上在窩打老道、新填地街、上海街及渡船街一帶進行聯合行動，打擊阻街及交通違例事項。期間，執法人員針對危及道路使用者及交通阻塞等違例事項執法，共向20輛車發出定額罰款通知書。食環署人員其後亦發出29張定額罰款通知書，並進行相關街道清理行動。
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