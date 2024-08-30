東呼即應：車位不足政府塞責 駕駛出行無奈違泊

東呼即應探討辦法 專家倡採智能規劃 香港車輛違泊問題隨處可見，執法部門6月在旺角違泊黑點，不費吹灰之力便拖走14部嚴重阻塞的車輛，足見違泊猖獗。違泊除了個別司機自私，亦與本港泊車位供不應求有關。《東呼即應》邀專家拆解相關問題，有汽車協會代表指，香港多年來缺乏顧及私家車停車場的規劃，香港車位數量嚴重不足，建議從加強密度着手，興建新式泊位設施紓緩問題。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，香港多年來的規劃未有顧及私家車停車場，現時香港的私家車和車位比例大概是1.12，換言之，除了晚上停在固定泊位的停車位外，出行時只有很少車位可供使用。正常來說，在其他繁忙城市，每一輛私家車大概有1.6或1.7個車位，反映香港車位不足夠。

飛天式緊密停泊 增車位供應 李批評，現時政府依賴商住和商場的停車場，希望政府規劃新的樓宇、大型的商場或政府重要建設時，必須確保設有足夠停車位。針對停車場不足，他則建議把舊式停車場改為智能停車場，包括坐電梯和用「飛天式泊車」，把每一輛車泊得像貨物般緊密，就可增加車位數目。

議員易志明透露，過去有政府部門認為，香港地小人多，為降低汽車增長速度，當局認為不提供車位，市民就不會買車。他直斥有關想法違反常理，導致現時開車外出基本沒有位置停車，令市民非常不便，甚至被迫違例泊車，而商用車情況就更加惡劣。

收地建屋 商用車場愈來愈少 易指出，以往部分商用車的停車場，以短期租約的模式，開設於臨時土地上；後來政府因開支問題，收回部分臨時土地做其他建設，例如建屋等，導致商用車位愈來愈少，車輛只能停在路邊。他直言政府處理失職，並無任何改善。雖然政府把臨時土地用作停車場可解燃眉之急，但始終需要盡快多建設多層商用車的停車場，才能「治本」。

香港的違泊問題有多嚴重，從違例泊車告票數量可見一斑。執法部門去年發出約301萬張違例泊車告票，即平均每日抄牌高達約8,200張；若以定額罰款320元「最低消費」計算，估計為庫房進帳9.64億元。301萬張「牛肉乾」之中，除了亂泊的無良司機，難道就沒有慘受泊車位供不應求之苦的司機？

有議員促請政府加建多層商用車的停車場。 東呼即應爆料熱線